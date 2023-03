NewTuscia – GROSSETO – L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in occasione dell’approssimarsi della primavera inaugura il proprio gazebo nel capoluogo maremmano a disposizione delle cittadine e dei cittadini per iscriversi o rinnovare la propria adesione all’ANPI, ente morale che sin dal 1944, ad occupazione nazifascista ancora in corso, contribuisce all’affermazione dei valori democratici ed antifascisti alla base della nostra Repubblica.

Nel corso di queste giornate in piazza con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oltre alla possibilità di sottoscrivere l’adesione annuale, sarà possibile dialogare con i volontari dell’associazione sulle proposte nate dall’esperienza della “Grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità” avviate negli scorsi anni in Maremma, a partire dal forte richiamo alle istituzionali, locali e nazionali, sull’importanza di non disperdere le lezioni della storia.

Compito fondamentale dell’associazione rimane infatti la memoria attiva e l’impegno a valorizzarla. Perché iscriversi all’ANPI non è solamente prendere la tessera, indica la precisa volontà di contribuire a partecipare all’opera quotidiana di un grande ente morale che da settantanove anni mantiene vivi ed attivi valori, storie e volti resistenti.

Nelle giornate di venerdì e sabato il gazebo sarà a disposizione della cittadinanza nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19. Inoltre, in occasione della giornata del giovedì, tradizionalmente legate al mercato settimanale, il gazebo della Sezione “Carla Nespolo” sarà operativo, sempre in piazza Dante Alighieri, dalle ore 10 alle ore 12:30.

Per avere maggiori informazioni sulle giornate del tesseramento e sulle altre iniziative organizzate a Grosseto dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la Sezione all’indirizzo email “ GrossetoANPI@gmail.com ” o visitare la pagina social “ www.Facebook.com/GrossetoANPI “.

COMITATO SEZIONALE ANPI GROSSETO “CARLA NESPOLO”