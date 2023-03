NewTuscia – VITERBO – Dopo la lunga preparazione in palestra finalmente gli under 15 riassaporano il campo. Sabato scorso infatti hanno disputato una partita amichevole contro i pari età del Cali Roma.

La squadra nonostante la ruggine invernale si è ben comportata e la partita è servita allo staff tecnico per provare i ragazzi in diversi ruoli in vista del campionato che inizierà il 15 aprile e che vedrà la squadra rinforzata da tre ragazzi provenienti dai Dolphins Anzio, Tontini Christian, Casseri Pietro e Ruberto Lorenzo

La partita per la cronaca è terminata con il punteggio di 11 a 11 ma, aldilà del risultato finale, la squadra ha dimostrato una buona preparazione in difesa, mentre in attacco i ragazzi sono apparsi ancora un po’ arrugginiti e poco sciolti.

Infatti la difesa non ha commesso errori ed ha effettuato ben 10 eliminazioni mentre in attacco si sono viste soltanto 6 valide. Le valide sono state battute da Tontini ( 3 valide per lui tra cui un fuoricampo), Fortunati, Eighuci Di Martino e Ruberto. La squadra, nonostante le poche valide, una volta sulle basi ha giocato in maniera aggressiva e veloce rubando ben 12 basi ( 4 Fortunati e Eighuci Di martino, 2 Tontini e una ciascuno Casseri e Collettini)

Sul monte si sono alternati Tontini, Eighuci Di Martino, Casseri e Fortunati, che essendo alla loro prima uscita stagionale si sono ben comportati. Da precisare che erano assenti, in quanto impegnati nel Torneo delle Accademie Regionali della Federazione , Bertollini e Ceccariglia.

Il manager Fortunati: “Insieme allo staff tecnico, Bertollini, Quattrini e Massini, siamo abbastanza soddisfatti di come hanno giocato i ragazzi, anche se dobbiamo lavorare di più in battuta, ma visto che era la prima partita dopo il lungo letargo invernale, la poca incisività in battuta ci sta tutta, serve soltanto ritrovare il ritmo della partita. Note positive sono arrivate dalla difesa che ha giocato molto bene, considerando che alcuni ragazzi giocavano per la prima volta in un ruolo specifico, come Colonna debuttante in prima base e autore di un ottima prova. I lanciatori sono ancora lontani dalla forma migliore, ma questo era prevedibile”.