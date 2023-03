NewTuscia – SANTA MARINELLA – Anche in questo avvio di stagione, la Mtb Santa Marinella continua a diversificare la propria attività multidisciplinare in più gare disputate in diverse zone d’Italia sia nella mountain bike che su strada.

È di un secondo posto tra i master 6 il risultato ottenuto da Gianfranco Mariuzzo nel cross country a Rive D’Arcano (Moreniche Bike Race) in Friuli Venezia Giulia. A Marco Giannotti la 45°posizione di categoria master 3 alla Bacialla Bike, prima prova del circuito Maremma Tosco-Laziale in quel di Terontola in Toscana.

Per quel che concerne l’attività agonistica su strada, l’8 marzo scorso a Ribolla in Toscana (prima prova Trittico di Maremma) settimo posto di categoria master 6 per Pierluigi Stefanini, il 9 marzo buon piazzamento in gruppo per Leonardo Ciarloni a Doganella di Ninfa (Gran Premio Bandelloni).

È toccato a Gianluca Magnante prendere parte alla prima gara a cronometro della stagione a Paestum (Cronometro dei Templi) che l’ha conclusa in dodicesima posizione assoluta e sesto di categoria master 1.

Altro evento su strada nel Lazio la Granfondo Rerum Novarum a Carpineto Romano dove hanno marcato la presenza Fabio Risoluti col sesto posto di categoria gentleman 1 nel percorso lungo e Pierluigi Stefanini col sesto posto tra i gentleman 2 nel tracciato medio.

Comunicato Stampa Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini