Sicurezza e socialità è la priorità dell’amministrazione comunale

NEWTYSCIA/UMBRIA – TERNI – Nel centro storico di Montefranco, nascerà una nuova piazza sopraelevata, obiettivo del progetto di riqualificazione urbana di Piazza Sbarretti, che l’amministrazione comunale ha lanciato per garantire maggiore sicurezza per i cittadini e migliorare l’assetto urbano dell’abitato.

E’ stato infatti approvato dall’amministrazione comunale e avviato il cantiere per la realizzazione di una terrazza sopraelevata rispetto al piano stradale in grado di svolgere la funzione di piazza con arredi, giochi per bambini, panchine e attrezzature per il tempo libero.

I lavori prevedono un importo di 1 milione e 200mila euro con i quali costruire una struttura di circa 200 metri quadrati in cemento armato delimitata da una balaustra panoramica in vetro. Il progetto è finanziato con fondi del Pnrr ed è incentrato su criteri eco sostenibili e ad impatto zero.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Rachele Taccalozzi – è dare alla comunità una vera piazza in una zona dove attualmente i bambini giocano sulla strada e gli spazi dei bar con tavolini e sedie sono a ridosso delle carreggiate. Era una situazione di pericolo che abbiamo voluto eliminare con un progetto innovativo che metta in sicurezza i cittadini e abbellisca il centro storico con una struttura all’avanguardia per design e materiali”.

Lo stesso sindaco sottolinea poi che all’interno dell’intervento è previsto il completamento del percorso ciclo-pedonale di 3 chilometri, in parte già esistente, fino alla casa cantoniera. La passeggiata sarà isolata dalla strada, illuminata con tecniche nuove e corredata da un’area verde. “Permetterà – sottolinea la Taccalozzi – di trasformare il tradizionale tragitto che da sempre frequentano i residenti in un vero percorso relax affascinante e da percorrere in piena sicurezza”.

L’ordinanza della Provincia; “Essendo il cantiere attiguo alla Sp 4 Arronese, la Provincia di Terni ha emanato un’ordinanza valida da oggi fino al 15 novembre 2024 che prevede l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, o a vista, dalle 7,00 alle 18,00. La disposizione riguarda il tratto compreso fra il km 14+955 e il km 16+830, da Via IV Novembre alla casa cantoniera per sezioni di volta in volta non superiori a 100 metri. Tale provvedimento è relativo ai lavori di rigenerazione urbana di piazza E. Sbarretti e di realizzazione di una pista ciclo pedonale e di un’area verde annessa agli impianti sportivi”.