Ancora segnalazioni di degrado che arrivano dal X° Municipio di Roma ad opera del movimento guidato dal noto giornalista romano Antonello de Pierro che, attraverso il segretario provinciale romano, punta il dito sulla giunta municipale invitandola a svegliarsi, a vigilare e ad agire

NewTuscia – ROMA – Ostia, X° Municipio del comune di Roma, e ci risiamo! Il movimento politico Italia dei Diritti torna a denunciare degrado ambientale sul territorio di Ostia tramite la responsabile in loco Paola Torbidoni consigliere ombra per il movimento nel comune di Roma:” Questa volta i cumuli di immondizia li ho scovati in via isole Samoa, anche se a Ostia non è poi così raro trovare cumuli di rifiuti lungo le strade o nei parchi pubblici, mi domando ma gli amministratori del X° Municipio dove sono? E l’assessore all’ambiente?

E’ possibile che soltanto noi dell’Italia dei Diritti vediamo questo scempio che viene perpetrato ai danni dell’ambiente qui a Ostia? Perché – conclude Paola Torbidoni – nessuno provvede”? Sulla vicenda interviene anche il segretario provinciale romano Carlo Spinelli che nel movimento occupa anche la casella di responsabile nazionale alla Politica Interna:” Ad Ostia siamo veramente sull’orlo del precipizio, penso che sia il Municipio peggio amministrato di Roma, occupazioni abusive, criminalità, degrado ambientale, veramente non si sta facendo mancare niente. In questo caso la nostra brava responsabile Paola Torbidoni segnala rifiuti ingombranti abbandonati in via Isole Samoa, materassi, porte in legno e altro che giacciono tra il verde senza che nessuno provveda alla rimozione. Veramente a Ostia stiamo toccando il fondo, l’amministrazione del X° Municipio a questo punto ci dica se i residenti di Ostia devono abituarsi a vivere tra i rifiuti, oppure se finalmente vengono date loro delle risposte. Noi continueremo a vigilare e denunciare – conclude Spinelli – sperando che prima o poi la sveglia mattutina suoni anche per la giunta del X° Municipio romano”.