Si tratta di un palazzo ottocentesco nel centro storico del paese – L’edificio verrà completamente riqualificato, mentre il giardino verrà trasformato in un’area verde pubblica

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Sono finalmente partiti a Bassano in Teverina i lavori di recupero e riqualificazione dell’ex convento delle suore, nel centro storico del paese, che diventerà la nuova sede del Comune. L’obiettivo è quello di recuperare un importantissimo palazzo storico ottocentesco, al momento in stato di abbandono, e spostare nuovamente in centro la vita amministrativa del paese.

Per quanto riguarda l’esterno del palazzo, i lavori permetteranno il recupero completo delle facciate con l’asportazione delle vecchie tinteggiature, ormai alla malora, e l’applicazione di una nuova pittura di finitura. L’intervento verrà realizzato in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche tipiche del palazzo, con i suoi colori e le sue forme.

All’interno del palazzo, invece, verranno demoliti alcuni tramezzi e ne verranno realizzati di nuovi per ottimizzare al meglio gli spazi da destinare alla nuova funzione amministrativa. Saranno inoltre realizzate nuove pavimentazioni, placcaggi, intonaci e tinteggiature. Così come si procederà alla sistemazione degli impianti elettrico, termico e idrico fognario.

Il progetto rivolge inoltre una grandissima attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo da garantire a tutti l’accesso al nuovo comune e la sua completa fruizione. L’accessibilità all’edificio da parte di persone con disabilità motorie verrà infatti garantita dal posizionamento di una rampa all’ingresso dell’edificio. All’interno, invece, una piattaforma elevatrice ubicata in prossimità dell’ingresso principale permetterà agli stessi utenti di accedere ai piani superiori e ai vari uffici.

Non solo. Il palazzo ottocentesco, che fino a pochi anni fa ospitava le suore dell’Ordine delle Figlie di Sant’Anna, è dotato di un’ampia area verde esterna di circa 580 metri quadrati. L’intenzione dell’amministrazione bassanese è quella di riqualificare anche questo grande spazio esterno al fine di trasformarlo in un’area verde aperta al pubblico e accessibile autonomamente da via Cesare Battisti, senza dover quindi entrare nel nuovo Comune.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina