In scena giovedì 16 marzo, giorno in cui fu rapito dalle Brigate Rosse nel 1978

NEWTUSCIA/UMBRIA – GUALDO TADINO – E’ stato presentato nella giornata di martedi 14 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino, il nuovo spettacolo teatrale di Marco Bisciaio “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale – Una storia su Aldo Moro”, che andrà in scena per la sua prima assoluta giovedì 16 Marzo alle ore 21 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

Una data non casuale quella del 16 marzo visto che rappresenta i 45 anni dal rapimento dell’On. Aldo Moro (16 marzo 1978). Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti oltre ai registi dello spettacolo Marco Bisciao e Marco Panfili, anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ed il Prof. Gianni Paoletti.

Lo spettacolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale – Una storia su Aldo Moro” è organizzato dall’Associazione Culturale Arte&Dintorni ed è inserito nel progetto Meet con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

“Una storia su Aldo Moro – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – è sempre di per se interessante e merita di essere vista. Questo evento, inoltre, essendo interamente messo in scena da persone “Made in Gualdo Tadino” è veramente una chicca. Non posso dunque che complimentarmi con l’Associazione Arte&Dintorni per questa iniziativa e invito tutte le persone giovani e meno giovani ad andare a vederlo”.

Lo spettacolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale – una storia su Aldo Moro” racconterà una panoramica sui fatti salienti della storia del nostro Paese, di un anno, il 1978, tra i più complessi del ‘900.

L’attore/narratore, microfono in mano alternerà storie di cronaca, sport e cultura per giungere al 16 Marzo 1978, uno dei giorni più bui della nostra Repubblica: il rapimento di Aldo Moro. Momenti di tensione scenica si alternano ad episodi più leggeri dando vita ad uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

“Lo spettacolo nasce circa 1 anno fa – ha dichiarato il regista Marco Bisciaio – dopo aver letto un libro su Moro. Da lì è nata l’idea di mettere in scena uno spettacolo su Aldo Moro ma non solo. Infatti il 1978 è stato un anno ricco di avvenimenti importanti che si intrecciano proprio con il rapimento Moro. Tra questi cito i tanti avvistamenti ufo avvenuti in quell’anno ed il mondiale del 78 che ha visto vincere l’Argentina”.

I Biglietti dello spettacolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale – Una storia su Aldo Moro” sono acquistabili anche in prevendita presso la Libreria Mondadori situata nel Centro Commerciale Portanova.