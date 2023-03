La sindaca Frontini: “Avviso aperto tre mesi per garantire la più ampia partecipazione”

NewTuscia – VITERBO – Online sul sito istituzionale del Comune di Viterbo l’avviso pubblico per il concorso di idee per l’acquisizione di proposta ideativa relativa alla Macchina di Santa Rosa 2024/2028. A dare notizia dell’avvenuta pubblicazione è la sindaca Chiara Frontini, che spiega: “Inizia un percorso emotivo forte, che ci porterà alla Macchina del Giubileo, e che terrà tutti i viterbesi col fiato sospeso”. Per rispondere all’avviso ci sarà tempo fino al prossimo 15 giugno.

“Sono state fatte scelte importanti – prosegue la sindaca – come la volontà di tenere aperto l’avviso per un periodo lungo, tre mesi, per garantire la più ampia partecipazione, e di tradurlo in inglese, per dare concretezza all’internazionalità del riconoscimento UNESCO che è, appunto, universale. Non a caso è stato previsto un rappresentante della commissione nazionale italiana per l’UNESCO (CNIU) nella Commissione di valutazione tecnica, e anche uno del sodalizio dei Facchini di S. Rosa perché Santa Rosa unisce la città. Vogliamo che la nuova Macchina sia il frutto dell’unione del cuore di questa festa: il comune, il sodalizio, l’UNESCO. La nuova Macchina di Santa Rosa vivrà anche un anno molto importante, quello giubilare del 2025 – aggiunge la sindaca Frontini –: da fare non ci manca, e, come sempre, l’entusiasmo e l’amore per questa città nemmeno”.

Obiettivo del concorso di idee – si legge nell’avviso – è individuare un’idea progettuale su cui basare la progettazione esecutiva e il successivo appalto per la realizzazione e la manutenzione della Macchina di Santa Rosa 2024-2028. Si dovrà tenere conto di alcune importanti e vincolanti indicazioni, tra cui l’altezza della Macchina, che non dovrà essere superiore a 28 metri dalle spalle dei facchini, mentre il peso complessivo non dovrà superare comunque i 50 quintali, con una distribuzione dei carichi tale da garantire il posizionamento del baricentro a un’altezza di sicurezza.

La “Macchina di Santa Rosa” – si ricorda nell’avviso pubblico – fa parte della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane, inserita dal 2013 nel Patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO.

La documentazione completa dovrà pervenire entro il 15 giugno 2023 alle ore 17 al Comune di Viterbo – ufficio Protocollo generale, via Filippo Ascenzi n. 1 – 01100 Viterbo, con le modalità indicate nell’avviso.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari a euro 12.000,00. La versione integrale dell’avviso pubblico (con allegato il modello di richiesta di partecipazione da utilizzare) è consultabile sul sito istituzionale, al link https://comune.viterbo.it/concorso-di-idee-macchina-di-s-rosa-2024-2028/ .