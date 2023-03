NewTuscia – TERNI – In questo tempo carico di tensioni, violenze e attentati alla pace, volendo dare seguito all’incontro di preghiera per la pace tenutosi lo scorso anno con i rappresentanti delle diverse religioni presenti a Terni, su iniziativa del vescovo Francesco Soddu, si è costituito il comitato Interreligioso per la Pace di Terni, composto dai rappresentanti delle diverse confessioni cristiane, religioni e fedi presenti a Terni, insieme ad associazioni e gruppi di varie nazionalità, impegnate sul territorio nei diversi ambiti di volontariato, di integrazione sociale e interculturale.

La prossima iniziativa promossa dal Comitato sarà la seconda edizione dell’Incontro di Preghiera interreligiosa per la Pace il prossimo 2 aprile in piazza della Pace a Terni, i cui dettagli saranno successivamente comunicati..

Il Comitato intende promuovere in modo organico e continuativo, nella città di Terni e in tutto il territorio provinciale, la cultura della pace, della non violenza e della vita come valori inestimabili e condivisi, a fronte delle tante forme di violenza che compromettono la pace nelle relazioni di ogni giorno, per divenire costruttori di pace e di giustizia nelle semplici azioni e gesti quotidiani, a cominciare dalle famiglie.

Il Comitato per ora avrà come riferimento organizzativo, l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso presso la Curia Vescovile di Terni.