NewTuscia – VITERBO – L’elezione di Daniele Sabatini a capogruppo di FDI in Consiglio Regionale è un risultato di cui dobbiamo andare orgogliosi. Orgogliosi per il lavoro fatto durante la campagna elettorale e per le qualità di Daniele riconosciute ora anche dagli eletti in Consiglio.

La Tuscia trova un interlocutore disponibile e preparato che saprà raccogliere e rappresentare le istanze e le priorità del nostro territorio. Abbiamo di fronte una sfida fondamentale per il futuro dell’ente regionale: a cominciare dalla Sanità e dalle Infrastrutture, i prossimi 5 anni saranno una straordinaria occasione che dovremo saper cogliere.

Daniele Sabatini, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro così come alla consigliere Valentina Paterna, saprà guidare il gruppo con l’autorevolezza che serve e con la competenza necessaria. Noi siamo pronti.

Luigi Maria Buzzi

Responsabile Circolo FDI Viterbo