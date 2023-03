Il sindaco Romoli: “Siamo molto soddisfatti, è un intervento di riqualificazione della principale strada del paese”

NewTuscia – BASANO IN TEVERINA – Anche via Cesare Battisti, la principale strada di Bassano in Teverina, disporrà a breve del marciapiede. Giovedì 16 marzo inizieranno infatti i lavori di messa in sicurezza delle pertinenze stradali di via Cesare Battisti, che tutti in paese chiamano “il viale”.

L’intervento porterà quindi alla realizzazione di un marciapiede in peperino su entrambi i lati della strada a partire dall’altezza dell’intersezione tra via Cesare Battisti e via Giorgiana Masi fino al parcheggio che ospita il mercato. Verranno effettuati inoltre dei lavori per la regimentazione delle acque meteoriche.

La durata stimata dei lavori è di circa 30 giorni. La circolazione in via Cesare Battisti proseguirà regolarmente, ma non sarà possibile la sosta per evitare che si creino intralci agli operai in attività.

“Sta per iniziare un intervento di straordinaria importanza – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Via Cesare Battisti è infatti la strada principale del paese, quella che porta alle attività commerciali e al centro storico. E di conseguenza, è l’arteria più praticata del paese. La realizzazione di questo marciapiede permetterà quindi una generale riqualificazione del ‘viale’, che da sempre è il bigliettino da visita di Bassano in Teverina”.