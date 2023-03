NewTuscia – LIVORNO

Ieri pomeriggio a Livorno si è verificato un evento che ha visto la Polizia di Stato intervenire tempestivamente per prevenire un tragico epilogo.

Una pattuglia della Polizia Ferroviaria è stata chiamata ad intervenire in seguito alla segnalazione di una persona che si trovava sui binari della stazione FS . L’uomo in questione, un italiano di 75 anni, si trovava a circa un chilometro dalla stazione in direzione Grosseto, in attesa del passaggio del treno.

Per evitare che la situazione peggiorasse, la Polizia Ferroviaria ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione dei treni, sia in entrata che in uscita dalla Stazione di Livorno Centrale, in quanto si stava avvicinando un treno regionale al binario 3 proveniente da Grosseto.

Fortunatamente, grazie alla tempestiva azione della polizia, l’uomo è stato fermato prima che potesse accadere una tragedia. Gli agenti lo hanno accompagnato in sicurezza lontano dai binari e successivamente lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico.

La Polizia di Stato si conferma ancora una volta attenta e pronta ad intervenire in caso di emergenza, salvando la vita di una persona che, altrimenti, avrebbe compiuto un gesto irreparabile.