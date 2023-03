NewTuscia – VITERBO – PER CHIUSO INGRESSO SUPERSTRADA, ALTEZZA CASSIA NORD, DIREZIONE VITORCHIANO. CHIUSO SVINCOLO SANTA BARBARA-TEVERINA DEL SEMIANELLO (CON INGRESSO DA VILLANOVA)

E’ stato chiuso l’ingresso della superstrada, altezza Cassia nord, a causa di un incidente verificatosi in direzione Vitorchiano. La riapertura sarà possibile non appena verrà ripristinata la sicurezza stradale del tratto interessato.

E’ stato chiuso lo svincolo Santa Barbara-Teverina della circonvallazione Almirante (ingresso da Villanova). La chiusura, legata al forte vento di queste ore, si è resa necessaria, in via precauzionale, per verificare le condizioni delle alberature presenti lungo il tratto interessato. L’interruzione del traffico veicolare interesserà anche l’intera giornata di domani. Verifiche tecniche in corso finalizzate all’eliminazione delle condizioni di pericolo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sui canali istituzionali del Comune di Viterbo (www.comune.viterbo.it – pagina fb Comune di Viterbo Informa)