NEWTUSCIA/UMBRIA – SANVENANZO – Anche il Comune di San Venanzo ha pubblicato l’avviso per il contributo economico a favore dei caregiver familiari che si prendono cura delle persone, “supportandole nella vita di relazione, concorrendo al loro benessere psico-fisico, aiutandole nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio”, spiega il sindaco Marsilio Marinelli.

L’avviso prevede l’erogazione di un contributo economico concesso a seguito di presentazione di apposita domanda calcolato sulla base dell’Isee. L’importo massimo è di 3mila euro annui per Isee fino a 25mila euro e di 2mila e 400 per Isee compresi tra 25mila e 35mila. Possono presentare domanda i caregiver residenti in uno dei comuni della zona sociale 4 che facciano parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura, essere cittadino italiano, comunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi. I beneficiari devono aver compiuto 18 anni ed essere in condizione di autosufficienza. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 13,00 del 14 aprile.