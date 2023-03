NewTuscia – PRATO

Sabato sera, intorno alle 20, una donna di etnia cinese stava passeggiando sul marciapiede in un tratto di via Filzi, quando un uomo, italiano di anni 45, a bordo della sua bicicletta l’ha affiancata e, con violenza, le ha strappato la borsa che aveva indosso, cercando di guadagnarsi la fuga.

In quel frangente però era in zona una pattuglia del Reparto Territoriale della Polizia municipale impegnata nel controllo del territorio nel macrolotto zero, e gli agenti attirati dalla urla della donna ed alla conseguente vista della scena dell’uomo che scappava, sono immediatamente intervenuti bloccando a mani la bicicletta ed impedendo la fuga del ladro che si era impossessato della borsa.

Gli agenti hanno arrestato in flagranza l’uomo che è anche risultato pluri-pregiudicato per precedenti reati contro il patrimonio.

E’ stato portato al Comando dove è rimasto in custodia a disposizione della A.G. fino all’udienza di convalida di questa mattina nella quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.