NewTuscia – VITERBO/ROMA – Dopo mesi e mesi di contatti finalmente parte ufficialmente la collaborazione tra NewTuscia Italia e Radio Roma Television!

Il nostro gruppo editoriale, che produce il quotidiano d’informazione NewTuscia.it e la trasmissione Tv “Luce Nuova sui fatti”, inizia infatti una stretta sinergia con Radio Roma, la prima radio-televisione di Roma e del Lazio.

Ogni venerdì alle 21.30 su Radio Roma Television (canale 14 DTT) il direttore Gaetano Alaimo farà un video-collegamento nella trasmissione di approfondimento “Extra”, condotta da Claudio Micalizio (in replica all’1.30 e alle 14.30 del giorno seguente).

Si parlerà dei temi d’attualità della Tuscia con un occhio attento al parere degli esperti sul campo. Nella prima uscita si parlerà della situazione sanitaria nella Tuscia alla luce della classifica che vede Viterbo all’85° posto nazionale e, per la parte culturale, dello scontro tra Vittorio Sgarbi, assessore alla bellezza del Comune di Viterbo e l’ex assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini sui soldi spesi per la mostre “Disegni di Michelangelo”, “Fakes” e l’ultima su quella di Maria Prymachenko e Bonaria Manca. L’esperto della settimana intervistato sarà il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla.

Radio Roma è la prima radio-televisione di Roma e del Lazio, nata come emittente privata in FM il 16 giugno 1975, e tra le più longeve in Italia. In quasi mezzo secolo la tecnologia ha fatto passi avanti e oggi Radio Roma è un vero e proprio network composto da una stazione radiofonica, due canali televisivi tematici con programmi e palinsesti diversificati per target e pubblico e il sito di informazione e notizie su Roma www.radioroma.it.

, nata come emittente privata in FM il 16 giugno 1975, e tra le più longeve in Italia. In quasi mezzo secolo la tecnologia ha fatto passi avanti e oggi Radio Roma è un vero e proprio network composto da una stazione radiofonica, due canali televisivi tematici con programmi e palinsesti diversificati per target e pubblico e il sito di informazione e notizie su Roma

Su Radio Roma in FM/DAB è possibile ascoltare tutti i grandi successi del momento e del passato sapientemente mixati.

Radio Roma TV al canale 15 nella Regione Lazio è un canale televisivo dedicato agli amanti dell’intrattenimento e dell’infoteinment, in cui i telespettatori seguono l’attualità con notiziari nazionali e locali insieme a un’accurata selezione di videoclip musicali.

Su Radio Roma Television al canale 14 nella Regione Lazio, oltre ai programmi televisivi tematici è possibile seguire le edizioni del telegiornale e i talk show di approfondimento giornalistico dedicati all’informazione quotidiana locale su tutta l’area metropolitana di Roma e notizie dalla Regione Lazio, dall’Italia e dal mondo su politica, economia, cronaca, sport, attualità, cultura e spettacoli, salute, viaggi, cucina, moda, gossip, scienza e tecnologia.

all’area dei Castelli Romani, dell’Agro Romano, dell’Agro Pontino tra cui i comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo, Frascati, Marino, Ciampino, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Aprilia, Cisterna di Latina, Sabaudia, Terracina e Latina. Particolare attenzione poi ai quartieri,all’area dei Castelli Romani, dell’Agro Romano, dell’Agro Pontino tra cui i comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo, Frascati, Marino, Ciampino, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Aprilia, Cisterna di Latina, Sabaudia, Terracina e Latina.