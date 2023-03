NewTuscia – VITERBO – Incidente sulla superstrada nel primo pomeriggio in direzione di Vitorchiano.

Intorno alle 15.00, per cause ancora da accertare, 4 veicoli, due camion e due furgoni, sono rimasti coinvolti nell’incidente che ha causato diversi feriti e ha mandato in tilt il traffico. La carreggiata interessata dal sinistro è stata chiusa alla circolazione veicolare e si utilizza l’altra per smaltire la fila di macchine che si è creata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti la polizia stradale per gestire la viabilità e il personale del 118.