NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Nel quadro dell’organizzazione capillare della Federazione Sicurezza e Difesa (F.S.D.), il Presidente Nazionale F.S.D. Antonio de Lieto, ha conferito All’Irpino Domenico Saraceno, la carica di componente la Segreteria Regionale Campania F.S.D. con delega “Servizi e convenzioni” Il neo dirigente sindacale è diplomato in ragioneria e perito commerciale. Specializzato in marketing e comunicazione, consulente di educazione finanziaria e assicurativo.

L’attività del neo dirigente sindacale ha dichiarato de Lieto – sarà indirizzata ad informare gli iscritti e simpatizzanti, sulle tematiche nel settore aziendale privato e professionisti. Si va sempre più affermando, un Sindacato che garantisce servizi agli associati, quale strumento utile, per assicurare i diritti, proprio perché, molte volte gli interessati, non ne fruiscono, perché non sanno di averli. La F.S.D. – ha concluso de Lieto – è una grande realtà ed il suo successo, è indubbiamente legato alla consapevolezza che i cittadini hanno un estremo bisogno di un sindacato che garantisca servizi e tutela, consapevole che hanno doveri ma anche diritti e che troppo spesso in troppi, sono costretti a subire l’arroganza di un apparato burocratico che crea problemi da cui, molti cittadini, non riescono a difendersi e sono costretti a subire”.

A Domenico Saraceno gli auguri di buon lavoro da tutta la federazione F.S.D.