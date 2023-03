NewTuscia – LATINA – Concerto di alto prestigio quello che si terrà all’Ateneo delle Arti di Latina sabato 25 marzo alle ore 21.00. Ad esibirsi al pianoforte, nella struttura diretta da Valentina Zagami, sarà il musicista Davide Di Rienzo.

Si tratta dell’unico concerto in Italia, per il 2023, del musicista pontino ormai da anni acclamato nei più importanti teatri degli Stati Uniti di America. A Latina, Di Rienzo, eseguirà musiche di Beethoven, Liszt e Chopin in un concerto che promette di estasiare il pubblico presente.

Nato a Brescia nel 1997, Davide Di Rienzo intraprende lo studio del pianoforte all’età di 12 anni. Nel 2011 viene ammesso nella classe della professoressa Grazia Voglino, al Liceo Musicale A. Manzoni di Latina. Partecipa a numerosi concorsi, classificandosi primo al «Premio Internazionale Città di Tarquinia», al «Concorso Gian Galeazzo Visconi» e al «Giovani Musici» di Roma. Nel 2014, 2016 e 2017, partecipa alle masterclass del M° Elissò Virsaladze, presso i Corsi di Sermoneta, organizzati dal Campus Internazionale di Musica.

Nel 2016 viene ammesso alla prestigiosa «Mannes School of Music» di New York, dove studia con il M° Jerome Rose, e dove si laurea con Menzione D’Onore nel Maggio 2020. A New York, nell’estate 2016, prende parte all’International Keyboard Institute Festival (IKIF), dove ha la possibilità di frequentare lezioni con pianisti di fama internazionale, tra cui Magdalena Baczewska, Geoffrey Burleson e Gabriele Leporatti. Nel 2021 è ammesso alla “Herb Alpert School Of Music at UCLA” di Los Angeles per il corso biennale in Performance Pianistica nella classe del M° Inna Faliks.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita in sede oppure sul sito dell’Ateneo delle Arti

https://www.ateneodellearti.it/prodotto/davide-di-rienzo/

Agevolazioni per under 25, over 60, iscritti Ateneo delle Arti.

Info: +39 0773 1751162 / +39 393.9465282 / direzione@ateneodellearti.it