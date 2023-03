L’obiettivo è migliorare il decoro del centro storico. Avviso solo esplorativo, scadenza 31 marzo

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Comune di Acquapendente vuole promuovere la rivitalizzazione e la rigenerazione del centro storico attraverso il riuso di spazi sfitti, dismessi o degradati, nei quali ospitare esposizioni artigianali e vetrine temporanee che offrano un’immagine e un’attrattività migliori nei confronti del visitatore.

A tal proposito l’amministrazione lancia una manifestazione d’interesse – con scadenza il 31 marzo 2023 – per individuare proprietari di locali commerciali inutilizzati, che siano interessati a concedere tali immobili in comodato d’uso gratuito, indicativamente a partire dal 15 aprile. L’opera di riqualificazione non prevede l’utilizzo con finalità commerciali dei locali concessi, ma la cura del decoro per mezzo di installazioni, mostre e iniziative artistiche.

Gli spazi sfitti devono rispettare determinate caratteristiche, come essere privi di barriere architettoniche (o facilmente superabili), essere ubicati a piano terra e avere vetrina e ingresso con affaccio nelle vie individuate. Il Comune assumerà gli oneri relativi a pulizia e allestimento temporaneo del locale. Le strade oggetto dell’iniziativa esplorativa sono: Via XV Maggio, Piazza Girolamo Fabrizio, Via Guglielmo Marconi, Piazza Oberdan, Corso Taurelli Salimbeni, Via Cesare Battisti, Via Roma.

“Precisiamo che questa manifestazione d’interesse è solo un avviso esplorativo e non viene indetta alcuna procedura di affidamento – dichiara la sindaca Alessandra Terrosi – In vista della stagione turistica, della festa dei Pugnaloni e degli altri eventi che animeranno la città in primavera e in estate, è nostro dovere presentare la nostra città ai turisti nel modo migliore. Il riuso, anche temporaneo, degli spazi sfitti nel centro storico contribuirà a un miglioramento complessivo dell’estetica urbana, a tutto vantaggio di residenti, attività commerciali e visitatori“.

La manifestazione d’interesse deve pervenire al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2023 tramite PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it o consegna a mano all’Ufficio Protocollo con oggetto “Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di proprietari di locali inutilizzati, sfitti o degradati all’interno del centro storico“.

L’avviso è disponibile sul sito istituzionale www.comuneacquapendente.it. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) all’indirizzo suap@comuneacquapendente.it.

COMUNE DI ACQUAPENDENTE