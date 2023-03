NewTuscia – POGGIO DI OTRICOLI – Tornano a Poggio di Otricoli le Giornate medioevali. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’associazione “Castrum Podii Medii” si è rimessa subito al lavoro per programmare l’edizione numero 16 e riportare ancora una volta il borgo medievale indietro nel tempo per affascinare, come sempre, migliaia di visitatori e appassionati.

L’avvio ufficiale della macchina organizzativa è arrivato il 10 marzo in occasione dell’assemblea dei soci che ha stabilito anche le date. Le Giornate medioevali si svolgeranno quest’anno dal 14 al 16 luglio. “E’ stato un incontro come sempre costruttivo – affermano dall’associazione – un’occasione di confronto sui temi e sui programmi che saranno la base del percorso di avvicinamento alla tre giorni estiva. Ci sarà da lavorare, ma l’entusiasmo e la passione unanime della base associativa ci fa essere ottimisti anche in relazione alla manifestata disponibilità a collaborare per promuovere il nostro territorio in una logica sempre evolutiva”.

A Poggio un ambiente suggestivo fa rivivere le atmosfere e le tradizioni medioevali, con un’affluenza di visitatori che conferma ogni anno il successo della manifestazione. Un borgo che ha una storia antica e che proprio da quella storia trae le radici della sua festa. “Parlare di una rievocazione di tre giorni è a nostro avviso riduttivo – sottolineano infatti dalla Castrum Podii Medii – anche in considerazione degli eventi culturali che faranno da cornice alla rievocazione.

Le Giornate Medioevali – puntualizzano gli organizzatori – sono infatti il risultato di una lunga ed impegnativa programmazione che coinvolge un intero paese. E’ importante e doveroso sottolineare il lavoro ed il supporto di tutti i soci e dei tanti volontari uniti per un evento che è tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Queste sono le nostre fondamenta e senza esagerare anche il nostro patrimonio”.

L’impegno dell’associazione è che l’edizione 2023 possa replicare il successo dello scorso anno e se possibile migliorarlo in termini di affluenza e di apprezzamento. I visitatori potranno passeggiare nelle vie del borgo animato dai musici, dagli incontri con gli antichi giochi, i duelli in costume, gli sbandieratori, i falconieri, gli artigiani, il mercato. Fino a notte inoltrata le Giornate medioevali proporranno lungo le vie, nelle piazze, nelle terrazze, nelle case, nelle cantine, gli antichi usi e i costumi del borgo, le esibizioni, gli spettacoli, il mercato e gli artigiani al lavoro.

Nei punti più suggestivi del borgo verranno poi offerti gli antipasti, le zuppe, gli arrosti, le grigliate, i dolci tradizionali e la possibilità di apprezzare gli ambienti tipici delle hostarie, la birreria dei frati ed i forni con la focaccia tipica del luogo. Ci sarà come sempre ampio spazio per tutti gli appuntamenti culturali che nobilitano il livello e l’importanza della manifestazione. Le Giornate medioevali da anni rappresentano uno scenario originale, e per alcuni aspetti unico, nella riscoperta della vita nel medioevo.