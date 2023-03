Bene molto importante dal punto di vista turistico e storico culturale. Proseguono le verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel contratto.

NEWTUSCIA/UMBRIA – VILLALAGO (Tr) – L’amministrazione provinciale rassicura tutti e rinnova il proprio impegno nel proteggere e valorizzare l’area di Villalago, e specifica di essersi occupata del bene sin dall’inizio del mandato mettendola fra le priorità perché consapevole della sua importanza dal punto di vista turistico e storico-culturale.

Questa la nota stampa emessa dalla Provincia:

“Villalago è infatti un bene a cui i ternani tengono particolarmente e al quale sono molto affezionati per ragioni storiche e sociali ma è anche un sito architettonico di grande pregio e un vanto per il territorio provinciale e per l’Umbria.

E’ quindi nostra intenzione tutelarlo sotto ogni punto di vista. Per questo sin da subito ci siamo attivati per verificare il rispetto, da parte del gestore, di quanto stabilito nel contratto stipulato. Tali verifiche stanno andando avanti anche attualmente e serviranno per valutare eventuali decisioni da assumere, ricorrendo, se necessario, a tutti gli strumenti consentiti dalle normative vigenti. L’obiettivo è quello di proteggere e valorizzare Villalago garantendone inoltre la possibilità di fruizione da parte dei cittadini”.