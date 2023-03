NewTuscia – ROMA – Secondo pareggio a reti bianche consecutive per il Trastevere che, dopo lo zero a zero a Montegiorgio, ripete lo stesso risultato allo Stadium, contro la Cynthialbalonga, nella 27esima giornata del girone F di Serie D. Rispetto alla trasferta marchigiana del turno precedente, Cioci ritrova Cervoni e Lo Porto in difesa ma perde Santovito squalificato. In mezzo al campo, Massimo al centro con Briatico e Crescenzo ai lati, davanti il tridente con Alonzi, Tortolano e Bertoldi.

La gara è estremamente equilibrata fin dalle battute iniziali e, per annotare la prima conclusione bisogna attendere il 22′, quando il duetto dal limite tra Cappai e Sivilla libera quest’ultimo al limite dell’area piccola ma la sua conclusione viene murata da Cervoni. Un minuto dopo, errore difensivo dei castellani, prova ad approfittarne Alonzi ma il suo pallonetto termina alto. Al 27′ l’occasione più ghiotta del primo tempo capita sulla testa di Giordani, che svetta più alto di tutti sul corner di Bertoldi ma trova il grande intervento di Vilardi.

Nel finale di primo tempo, ospiti pericolosi per due volte, al 42′ con il tiro insidioso di Sivilla sul primo palo, deviato in angolo da Semprini e poi con il colpo di testa di Maccari, appostato sul vertice destro dell’area piccola, che si spegne sulla rete esterna. La ripresa prosegue sulla falsariga del finale di primo tempo, la Cynthialbalonga si rende pericolosa di rimessa e al 58′ Laurenzi perde palla sulla pressione di Sivilla, assist per Borrelli che calcia fuori. Al 71′ ancora Borrelli, direttamente dalla bandierina, ma Semprini non si fa sorprendere mentre al 78′ Sivilla, in contropiede, calcia dal limite senza centrare la porta. Il Trastevere mantiene il predominio territoriale e sfrutta soprattutto la fascia destra ma i tanti cross messi al centro da Bertoldi vengono sempre liberati dalla difesa castellana. L’ultima occasione all’85’, con il neo entrato De Costanzo che gira di testa un cross di Calderoni ma Vilardi si supera con un colpo di reni e toglie la palla da sotto la traversa. Il Trastevere resta terzo ma scivola a -5 dalla Vigor Senigallia e nel prossimo turno affronterà in trasferta il Chieti.