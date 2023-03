NewTuscia – ROMA – Vorrei augurare un buon lavoro al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alla nuova giunta, certo che sarà una squadra che raggiungerà obiettivi ambiziosi.

Questa Regione ha bisogno di un cambio di passo, lo attende da anni, lo attendono i cittadini. Con Rocca e i suoi assessori il cambiamento sarà possibile.

Motivo di grande orgoglio e un mio personale in bocca al lupo anche a Valentina Paterna per il suo primo giorno alla Pisana e a Daniele Sabatini per il suo ritorno, questa volta sui banchi della maggioranza, al Consiglio Regionale.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati