NewTuscia – Pareggio Etruria utile a congelare meravigliosi 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dominio tecnico viterbese nl primo tempo. Pirotecnico minuto 6: Tomasselli colpisce la traversa su punizione, la palla viene impattata da Dascenzi su cui Artegiani compie un vero e proprio miracolo. Conclusione di Dascenzi fuori di poco. Cencini e Franci svettano di testa su calci d’angolo. Proprio quest’ultimo tira fuori il gruppo da un’anonima mezzora di ripresa. Lo seguono alla conclusione in bello stile Virtuosi, Marini, Dascenzi, Ronca. Valle legge bene i trenta minuti di difficoltà dei locali e scocca frecce gioco che si concretizzano in dieci manovre. Suona la carica il talentuoso Brancaccio con un colpo di testa. Seguito a ruota da Baffioni, Fazi, D’Annunzio, Spadone, Papararo. Ma Berlucca non la sbaglia una esibendosi nella migliore domenica da numero 1 di tutta la stagione.

UNDER 17: POSITIVO PAREGGIO ASD REAL AZZURRA ETRURIA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (GIRONE A )

DICIOTTESIMA GIORNATA (DOMENICA 12 MARZO 2023)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB SRL 0-0

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Berlucca, Ottaviani, Filosomi, Cencini, Virtuosi, Franci, Tomasselli, Dascenzi, Cantucci, Bernardini (20° st Ronca), Marini

A DISPOSIZIONE: Allegrini, Muffallanno, Bernardini, Bataloni

ALLENATORE: Colonnelli

ASD DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB SRL: Artegiani, Gentileschi, Raia, Spadone, Litzu, Forno, Brancaccio (51° st Fazi), Gandoli (51° st Loriga), Papararo (47° st Ciambrello), Antonini (22° D’Annunzio), Baffioni

A DISPOSIZIONE: Zanacchi

ALLENATORE: Valle

ARBITRO: Luca Mariani Comitato di Viterbo

NOTE: Ammoniti 42° pt Marini (ARAE), 44° pt Baffioni (ADFCS)