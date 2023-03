NEWTUSCIA/UMBRIA – NARNI (Tr) – Da Questa settimana, in alcuni tratti stradali di Amelia e Narni, saranno aperti alcuni cantieri per migliorare la sicurezza stradale. I lavori riguarderanno, il rifacimento dei piani stradali al fine di garantire sicurezza al traffico veicolare sia civile che commerciale. Ad Amelia i cantieri interesseranno la Sp 31 Amelia-Giove e la Sp 9 Tuderte-Amerina per un importo complessivo di oltre 147mila euro. Sulla Sp 31 gli interventi riguarderanno i tratti con maggiori problematicità su una lunghezza di circa 3 chilometri dove saranno rifatte le pavimentazioni stradali con la stesa di nuovo asfalto. Sulla Sp 9 sarà rifatto un tratto di oltre 200 metri in corrispondenza della zona con più problemi anche a causa di alcuni fenomeni franosi per i quali si sta progettando un intervento strutturale. Entro aprile inizieranno poi altri tre lavori, uno sulla Sp 8 Amelia-Orte, un altro sulla Sp 31 di Giove e il terzo sulla Sp 33 nella zona della stazione di Attigliano.

A Narni, da oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione del piano viabile sulla Sp 64 dell’Aia. Il tratto interessato è di circa 1 chilometro e 200 metri dove sarà rifatto l’asfalto delle carreggiate risolvendo il problema del cattivo stato di conservazione a seguito di usura. Le risorse impiegate ammontano a circa 177mila euro