Sabato 18 marzo, alle 18, nella basilica di Santa Cristina. L’esibizione, a ingresso libero, è patrocinata dall’oratorio Anspi “Carlo Acutis”

NewTuscia – BOLSENA – L’orchestra giovanile “Ars Nova” in concerto a Bolsena. Palcoscenico, sabato 18 marzo alle 18, la suggestiva basilica di Santa Cristina. Per l’esibizione a ingresso libero, patrocinata dall’oratorio Anspi “Carlo Acutis”, l’orchestra presenterà uno spettacolo diviso in due parti: nella prima, con la direzione affidata al maestro Luca Tomarchio, sarà proposto un repertorio operistico con “Nacqui all’affanno”, da “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini, “Bella sì come un angelo”, dal “Don Pasquale” di Gaetano Donizzetti, “Carmen Suite” di Georges Bizet,

“Marcia funebre per una marionetta” e “Introduzione” dal “Faust”, entrambi di Charles Gounod; nella seconda, con la direzione affidata al maestro Giuseppe Maria Ceccarini, saranno eseguiti brani di alcune celebri colonne sonore cinematografiche come “The Lord of the Rings”, di Howard Shore, “Throne room & End title”, da “Star Wars Suite I” di John Williams, “Interstellar theme” di Hans Zimmer. Nata a settembre 2019, da una spontanea iniziativa di alcuni amici amanti della musica classica, l’orchestra “Ars Nova” si compone attualmente di 54 musicisti tra i 14 e i 26 anni, provenienti dalle province di Viterbo e Roma. Altrettanto giovani sono i direttori Giuseppe Maria Ceccarini e Luca Tomarchio. La formazione esordisce nel dicembre 2019. In seguito suona in molti teatri, manifestazioni e luoghi di interesse culturale, in formazioni cameristiche e sinfoniche.