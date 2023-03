NewTuscia – VITERBO – La Domus Mulieris torna con due punti in più dalla trasferta romana contro Smit e rimane in corsa per un piazzamento migliore al termine della stagione regolare nel campionato di serie B di basket.

Le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia si impongono con un netto 67-37 contro un’avversaria che, nelle ultime uscite, aveva mostrato grossi progressi ma che, in questa occasione, nulla ha potuto di fronte alla determinazione delle gialloblù.

Sin dalla palla a due la squadra viterbese prende in mano le redini del match, facendo leva sulla difesa che impedisce alle padrone di casa di entrare in partita: il vantaggio si allarga già nel primo tempo e rimane ampio fino alla sirena finale che consegna alla Domus Mulieris l’ottava vittoria di questo campionato e che vale l’aggancio in classifica a Elite Roma.

L’ultimo turno, previsto per il prossimo fine settimana, vedrà il team viterbese affrontare in casa Esquilino con la possibilità, in caso di successo, di issarsi a quota 18 e di staccare Elite che dovrà osservare il proprio turno di riposo. I risultati maturati nell’ultimo fine settimana, però, in particolare la vittoria esterna di Albano-Pavona contro Rieti, hanno precluso alle gialloblù ogni chance di andare oltre la settima posizione perché qualsiasi combinazione di squadre a quota 18 vedrà la Domus Mulieris indietro nel doppio confronto con le rivali o nella classifica avulsa.

La gara contro Esquilino servirà quindi a stabilire se le viterbesi chiuderanno all’ottavo posto e affronteranno nel primo turno playoff la capolista Basket Roma, autentica dominatrice della regular season, oppure saliranno in settima posizione e se la vedranno contro San Raffaele, altra grandissima protagonista della stagione con un bilancio finora di 15 vittorie in 19 partite.