NewTuscia – Probabilmente, senza i tifosi, il calcio non sarebbe più lo stesso. Un’affermazione simile potrebbe benissimo essere fatta anche in merito a tutti quegli elementi, come scommesse, dirette televisive e gadget, che girano intorno al mondo del pallone. Guardando alla parte delle scommesse, tra i giochi a tema calcio più famosi spicca certamente il totocalcio. Si tratta ormai di una specie di istituzione, di cui vale la pena approfondire la storia.

Totocalcio: le origini

La storia del totocalcio affonda le sue radici negli anni ’40. Non da meno, pur se con quasi 80 anni alle spalle, la gente continua ancora a giocare al totocalcio, facendone la propria forma di scommessa preferita in ambito calcistico. Questa preferenza si deve non soltanto alla semplicità del meccanismo di gioco, che si basa sul sistema 1X2, facile da comprendere e da applicare, ma anche alla versatilità che il totocalcio è riuscito a dimostrare, evolvendosi fino alla forma attuale, facilmente accessibile anche online.

Guardando alle origini del totocalcio, bisogna tornare indietro fino al 1946. Il 5 Maggio di quell’anno, uscì la prima schedina del Totocalcio, grazie a un’idea del giornalista Massimo Della Pergola, fondatore di Sisal e impiegato allora presso la Gazzetta dello Sport. Il sistema era già quello che è ancora oggi. Per ogni incontro, delle 12 partite inserite in schedina, bisognava indicare, e dunque scommettere su:

1: vittoria della squadra di casa

X: pareggio

2: vittoria della squadra ospite

Mentre nel 1948 il totocalcio diventò monopolio di Stato, assumendo in quel momento anche il nome che lo rese iconico, il primo vincitore fu Emilio Biasotti, che portò a casa quasi 500.000 delle vecchie lire, a fronte di una puntata che ne costava appena 30.

L’evoluzione del totocalcio

Come accennato, il totocalcio non è sempre rimasto uguale a sé stesso, poiché ha iniziato presto a evolversi. Già tra il 1950 e il 1951 si registra l’aggiunta della tredicesima partita in schedina, ad esempio. Il montepremi andò arricchendosi, fino al 1993, anno in cui a Crema si registrò una vincita di 5 miliardi e mezzo di lire. Peccato, invece, per quei 472 vincitori che nel dicembre dello stesso anno dovettero spartirsi il montepremi di oltre 34 miliardi di lire, ottenendo a testa “soltanto” 12 milioni.

Nei primi anni del 2000, le partite in schedina passarono da 13 a 14, e vennero valutati non soltanto gli incontri domenicali, ma anche quelli del mercoledì e del sabato, nonché match di altri campionati europei.

Proprio per questa sua capacità di evolversi e adattarsi, il totocalcio rappresenta una componente storica del calcio italiano di grande importanza, tanto per i movimenti di denaro che girano intorno al pallone, quanto perché contribuisce a tenere accesa la passione dei tifosi.