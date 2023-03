Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, improvvisamente, ci ha lasciato Moreno Marone, apprezzatissimo imprenditore artigiano, titolare, insieme al cugino Antonello, della COIS Costruzione Ortana Impianti e Serbatoi Srl di Orte.

La notizia della scomparsa repentina di Moreno ha sconvolto e colto di sorpresa la citta di Orte, oltre alle cittadine vicine del Lazio e dell’Umbria ed ha lasciato attoniti conoscenti, dipendenti e clienti della Cois, la Pro Loco da lui presieduta e soprattutto i tantissimi Amici a lui legati fin da ragazzi da un affettuoso legame, come chi scrive.

Non esageriamo senza pericolo di smentita che Moreno ha dedicato con passione, umanità e professionalità i suoi anni migliori al lavoro nella sua Ditta artigiana, ereditata con il cugino Antonello, dal padre Pietro e dallo zio Paolo.

La passione e la generosità di Moreno lo ha portato naturalmente a mettere a disposizione la sua esperienza e le attrezzature della sua Ditta per l’allestimento di eventi ricreativi e culturali, come segretario e poi recentemente presidente della locale Pro Loco, oltre alla passione e al sostegno alle attività sportive, in particolare della pallavolo, che ha sempre seguito e sponsorizzato.

Recentemente avevo parlato con lui di festeggiare i sessanta anni di attività della Ditta, da svolgere in autunno con una serie di iniziative di illustrazione delle attività e di ringraziamento ai dipendenti per la collaborazione giornaliera al successo della Ditta.

Oltre la sua repentina scomparsa potremo ricordare Moreno, celebrando come da lui voluto i sessanta anni di attività della Ditta che ha onorato l’artigianato con grandi lavori in tutta la nostra provincia nel Lazio ed in Umbria.

Vogliamo ricordare Moreno tracciando l’attività svolta dalla Società artigiana COIS.

La società di termo idraulica COIS nasce nel 1963 dalla collaborazione dei Fratelli Pietro e Paolo Marone, tradizione di qualità e professionalità proseguita con successo dai rispettivi figli Moreno e Antonello.

Il Gruppo COIS Marone, specializzato nella termoidraulica, ha diversificato le proprie attività in particolare nell’impiantistica idraulica e nelle nuove costruzioni e nella metanizzazione di Orte e di molte città del Centro Italia .

La COIS ha ottenuto diversi riconoscimenti per la qualità del lavoro: nel 2001 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2000, nel 2003 Pietro Marone e’ stato dichiarato “ Maestro Artigiano” dalla regione Lazio per attività quarantennale. Pietro Marone ha anche ricoperto la carica di presidente provinciale di Confartigianato.

Oggi Il Gruppo Marone opera opera per la costruzione e manutenzione di impianti tecnologicinei vari comuni ed enti pubblici limitrofi con opere edili annesse.

I cugini Marone, insieme alle maestranze specializzate, si adoperano ogni giorno per offrire il migliore servizio professionale e qualitativo, rimarcando con tenacia gli insegnamenti dei rispettivi genitori, esempio di serietà e professionalità, doti che Moreno ha espresso nella sua attività.

Ciao Moreno e grazie per la tua amicizia !