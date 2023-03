Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Una triste notizia ci ha raggiunti oggi, quella della scomparsa dell’avvocato ortano Enrico Picchiarelli.

Una carriera forense di lungo corso per la quale aveva ricevuto la Toga d’Oro nel 2019 per i cinquanta anni di professione, ritirata da suo figlio Giuseppe dalle mani dell’allora presidente dell’Ordine degli Avvocati, Marco Prosperoni, alla presenza dell’ex presidente del tribunale, dott.ssa Maria Rosaria Covelli e del procuratore capo dott. Paolo Auriemma.

Giuseppe e Caterina hanno proseguito l’impegno forense del padre e ora lo piangono insieme alla moglie ed all’altra figlia Alessandra .

Ad Enrico Picchiarelli associo personalmente un nitido ricordo di straordinaria passione professionale, in particolare nel Diritto del Lavoro, con una lunga collaborazione con il sindacato della Cisl di Viterbo, per il quale ha condotto moltissime difese per lavoratori e imprese.

Tra gli altri incarichi, ha fatto parte della Giunta presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Viterbo.

Lo ricordo in particolare, anche attraverso i racconti di mio suocero, Alfiero Conti, come giovane e qualificato consigliere comunale di opposizione nella Democrazia Cristiana negli anni 70 del Novecento.

Personalmente ne ho apprezzato le doti di equilibrio, di rappresentanza e di acume politico nelle trattative per il varo della prima giunta di Centro sinistra D C- PSI nel 1988- 1989 che insieme ad altri esponenti politici comunali, provinciali e nazionali condusse positivamente in porto. Mi annunciò personalmente e con entusiasmo che avrei ricoperto in quella giunta di centro sinistra l’Assessorato all’Istruzione e Cultura, nel cui ambito ci onorammo di concretizzare nel 1992, con l’intervento di Regino Brachetti, allora sindaco di Tuscania, e del Ministro della Pubblica Istruzione, on. Riccardo Misasi, la costituzione dell’Istituto di Geometri e la Scuola di Musica Comunale di Orte.

La passione pubblica di Enrico Picchiarelli è stata ereditata dal figlio Giuseppe, già vicesindaco e assessore del Comune di Orte.

Ad Enrico Picchiarelli va tutta la nostra considerazione per la sua esperienza umana e professionale al servizio del riconoscimento dei diritti e del patrocinio in favore spesso delle categorie più deboli della società.

Alla famiglia vadano i più sinceri sentimenti della nostra partecipazione al grande dolore. Con Enrico scompare un grande Amico di rara sensibilità umana e professionale.