NewTuscia – VITERBO – Tra il 14 e il 16 marzo sono stati organizzati dalla Rete di Scuole Falcone, in collaborazione con altri enti dell’Alto Lazio, una serie di eventi con Tiberio Bentivoglio dal titolo “Denunciare è democrazia”. Questi incontri sono stati pensati per sensibilizzare soprattutto i giovani del territorio su temi complessi quali sono le mafie, il racket, il pizzo, affinché cresca in loro la consapevolezza di questo male della società ma allo stesso tempo far germogliare il seme della speranza, sapendo che le mafie possono essere sconfitte grazie all’impegno civico di ciascuno.

Tiberio, originario di Reggio Calabria, è un imprenditore che dal 1992, insieme alla moglie Enza, lotta contro la ‘ndrangheta calabrese, denunciando gli aguzzini che si sono presentati al suo negozio chiedendogli il pizzo. Non lo hanno fermato né le intimidazioni con vari attentati al suo negozio subiti da allora, né il tentato omicidio del febbraio 2011 quando, trovandosi nel suo orto, viene colpito da sei colpi di pistola. Da allora la vita di Tiberio è fatta anche di rinunce essendogli affidata una scorta, ma questo non gli ha impedito di continuare la sua battaglia, portando la sua testimonianza a migliaia di giovani in tutta Italia.

E dal 14 al 16 marzo racconterà la sua storia toccando varie località del territorio: Viterbo, Soriano nel Cimino, Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Montalto di Castro, Civitavecchia e Tarquinia.

L’Associazione Murialdo ODV, da sempre sensibile alla formazione integrale di ciascun ragazzo, in vista dell’incontro, ha organizzato con i ragazzi del Centro Aperto – centro educativo pomeridiano per bambini e ragazzi in situazioni di fragilità – e della Casa Famiglia un laboratorio sulla legalità, utilizzando il testo scritto proprio da Tiberio Bentivoglio “C’era una volta la ‘ndrangheta – Ricordi e desideri di un uomo che l’ha conosciuta” edito da Città del Sole.

Il 14 marzo alle ore 17.00 si terrà l’incontro presso l’Associazione Murialdo ODV nella Sala Marinelli presso l’Istituto San Pietro in Viale Armando Diaz, 25. L’invito è rivolto principalmente ai ragazzi e ai giovani del territorio ma è aperto a tutta la cittadinanza, perché ciascuno di noi è chiamato a essere esempio di senso civico, a essere quel seme di speranza per le generazioni future.

La Rete di Scuole Falcone e l’Associazione Murialdo Viterbo ODV