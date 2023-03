NewTuscia – VITERBO – Scatta la 10° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal

giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 15 marzo alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata ai grandi personaggi della Tv italiana scomparsi recentemente con un ricordo degli altri venuti a mancare negli ultimi anni. Parleremo del padre della Tv italiana contemporanea, Maurizio Costanzo, professionista completo, della sua storia e dei suoi meriti per la stessa storia della democrazia italiana tra lotta alla mafia e testimonianza di uomo libero. Parleremo anche di nomi come Raffaella Carrà, Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Piero Angela, Fabrizio Frizzi ed Alberto Castagna. Diranno la loro Vittorio Sgarbi, di fatto scoperto da Maurizio Costabzo come personaggio televisivo e Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice Rai e giornalista nonché nostra collaboratrice d’eccezione.

Stefano Stefanini intervisterà l’On. Francesco Battistoni, già Sottosegretario, sull’attualità in merito alle grandi opere ed alla difesa dell’ambiente con un occhio specifico sulla Tuscia.

La parte culturale ed artistica sarà aperta da Maddalena Menza, che intervisterà la conduttrice ed attrice Emanuela Petroni, mentre il videomaker professionista Claudio Donati intervisterà il musicista Simone Rosati. Verrà fatto anche un bilancio di “Apologia della solitudine” con Arianna Cigni per una commedia diretta da Pierfrancesco Galeri.

Torna lo spazio dedicato all’attività della Diocesi di Viterbo con l’intervista a Don Emanuele Germani, responsabile Comunicazioni Sociali, che parlerà della Quaresima e delle modalità migliori per prepararsi alla Santa Pasqua.

“Missione bellezza” sarà ancora con noi con Veronica Gezzi.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese e Monterosi insieme all’opinionista fisso Paolo Graziotti.

Parte fissa della nostra programmazione le notizie dall’Umbria, la puntuale rassegna stampa del nostro inviato Riccardo Frezza e quella della Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Emozionatamente” di Chiara Biancacci, InFormissima di Agnese Quattranni, “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Divulgamus” di Andrea Bonifazi.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Vuoi partecipare come ospite o promuoverti su “Luce Nuova sui fatti”? Chiama il 340/9409572 o manda una mail a lucenuovasuifatti@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

.