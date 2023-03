Di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Sale a più sette il margine di vantaggio dell’ Arezzo (59 punti) che sbanca 4-0 Livorno (42) Gucci Castiglia nel primo tempo Cantisani (doppietta) in gol per gli aretini che sfruttano il doppio vantaggio numerico (locali ridotti in 9 uomini) .

Ponsacco (33) Pianese (52) 2-2 Rinaldini e Kouko per i bianconeri, Nieri, Mencagli per i locali.

Città di Castello (30) Poggibonsi (47) 1-2 Calderini su rigore per gli umbri, Bellini e Riccobono per gli ospiti.

Ghiviborgo (37) Follonica Gavorrano (44) 3-2

Seravezza (37) Trestina (27) 4-1 Camarlinghi, Benedetti, Mannucci e Masini per i locali, Belli per gli ospiti.

Pareggio interno per la Flaminia (37) che impatta 2-2 contro la Sangiovannese (37) restando così al sesto posto in graduatoria. Succede tutto nella prima frazione di gioco rossoblù in doppio vantaggio con Fumanti e Mattia, Zhar e Di Caprio per i toscani, mercoledì nel turno infrasettimanale i civitonici giocheranno in trasferta ad Orvieto.

Grosseto (30) Ostia Mare (31) 0-0.

Montespaccato (27) Tau (30) 2-1 Calì (doppietta) per i locali Villanova per i locali.

Traiana (27) Orvietana (29) 0-1 Omohonria decisivo.