NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Week end grigio tendente al nero per il calcio aquesiano. Scialuppa di salvataggio la Seconda Categoria ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli che violando per 3-0 il terreno di gioco dl fanalino di coda ASD A.C Proceno (in rete Luca Serafinelli, Ibrahim Baba, Andrea Pieri) si lascia momentaneamente alle spalle la zona retrocessione di una unità.

Sabato 18 Marzo alle ore 15.00 sul manto amico del “Dario Dante Vitali” sfida ad una GS Bagnaia che grazie alla vittoria casalinga per 3-1 contro l’SSD Calcio Tuscia srl diventa l’antagonista principale dell’ASD Grotte Santo Stefano calcio 2012 per il salto diretto in Prima Categoria. Massimo obiettivo distante non più 6 punti ma 7 per l’ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di Vittorio Gaggi dopo l’onestamente impronosticabile almeno alla vigilia ko interno contro la SSS Aurora Querciaiola srl (2-1 con rete aquesiana a firma Matteo Marras).

Domenica 19 Marzo alle ore 15.00 trasferta al Bonelli di Graffignano per affrontare una ASD Robur Tevere che ha avviato già da qualche settimana un serratissimo testa a testa con l’ASD A.C.Proceno per non retrocedere direttamente in Terza Categoria. In questa sessione l’ASSD Torrese di Franco Bacchi viene superata a domicilio per 2-0 dall’ASD Virtus Caprarola. Per il gruppo della Frazione che occupa il terz’ultimo posto in classifica all’orizzonte sfida esterna Domenica 19 Marzo allo Scoponi di Tolfa contro una locale ASD Real calcio che dopo la sconfitta per 4-1 subita sul terreno dell’ASD United Alta Tuscia deve almeno per il momento abbandonare l’ambiziosissimo progetto iniziale denominato vittoria Campionato.