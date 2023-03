NEwTuscia – ROMA – Si sono svolti nell’impianto romano del “Paolo Rosi”, domenica 12 marzo 2023, i campionati regionali di lanci lunghi, manifestazione che ha visto in campo atleti delle categorie Cadetti/e ed assoluti del Lazio, che di fatto chiude il periodo invernale di gare e proietta verso le prime manifestazioni Outdoor della stagione primaverile – estiva previste fin dai primi di aprile.

Esordio più che positivo per il giovanissimo atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Riccardo Cianchelli nella gara del Martello cadetti dove ottiene la 3^ posizione con la misura di 27,88m. e 1° tra i nati del 2009. La gara che rappresentava anche la sua prima uscita nella nuova categoria Cadetti è stata affrontata da Riccardo non senza un po’ di emozione, vista la presenza in pedana di atleti di assoluto valore in ambito nazionale, ma che ha saputo gestire al meglio, guidato nell’occasione dalla sua allenatrice Linda Misuraca. (G.M.)