NewTuscia – PADOVA – Si sono svolti a Padova nel nuovissimo impianto indoor, sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, i Campionati Italiani di “Prove multiple” riservati agli atleti delle categorie federali Allievi, Juniores e Promesse. All’importante appuntamento agonistico era presente anche il viterbese dell’Atletica Alto Lazio Andrea Spiti, approdato da pochi mesi nella nuova categoria Allievi, che ha preso parte alla gara di Pentathlon.

Nelle 5 gare in programma che componevano la prova di pentathlon Spiti non è riuscito a mostrare tutto il suo valore, restando molto al di sotto di tutti i suoi personali nei 60Hs., nel Lungo ed Alto, nel Peso e nei 1000m., complice anche un infortunio in allenamento pochi giorni prima gara, a cui ha voluto prendere parte ugualmente, respirando l’aria di una competizione che metteva di fronte i migliori specialisti italiani. Per Lui il 17° posto nella classifica finale ed il 4° posto tra i nati nel 2007. (G.M.)