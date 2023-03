NewTuscia – ANZIO – Non trova ancora la vittoria in questa fase “ad orologio” l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che cede di misura sul parquet di Anzio. Gara in equilibrio per i primi 8’, ma i locali sfruttano elevate percentuali di tiro piazzando un piccolo break che chiude la prima frazione sul 22-17.

La Stella

cerca di reagire, ma trova molte difficoltà realizzative da fuori mentre Anzio continua a segnare con

continuità, grazie anche ad una difesa non particolarmente efficace degli ospiti. Molti viaggi in

lunetta da entrambe le parti ed a metà gara il team tirrenico è avanti 46-33.

Terzo quarto che vede un totale equilibrio tra le contendenti e finalmente una difesa adeguata da

parte dell’Ortoetruria-WeCOM che però non riesce a concretizzare al meglio le azioni offensive.

Si va all’ultimo periodo sul 59-46 con l’ormai consueta, ma ancora una volta tardiva reazione dei ragazzi di Fanciullo, capaci di alzare ritmi e difesa trovando anche la via del canestro con ben 29 punti. Negli ultimi 3’ la Stella Azzurra tenta il difficile aggancio ai padroni di casa ed a 60” dalla fine sfrutta un 5/7 ai liberi che la portano sul -4 (71-75), ma Anzio non sbanda e riesce, in un finale abbastanza convulso, a portare a casa il risultato con un conclusivo 78-75.

L’Ortoetruria-WeCOM, priva peraltro dell’infortunato Martino, paga ancora una volta a carissimo prezzo pause di concentrazione che costituiscono con preoccupante ripetitività un handicap che diviene difficile recuperare in gare difficili come queste.

Nella Stella buone le prestazioni di Pebole, Cittadini e Federico Taurchini. Veramente notevole sull’altro lato la gara di un eccellente Stefano Conte.

Domenica big match al PalaMalè contro la capolista Virtus Roma 1960, con esordio in maglia biancostellata di Simone Manzo. Ma serviranno necessariamente diversa concentrazione, tanta voglia e convinzione ed una prestazione super che i tifosi certamente si attendono.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 75: Price 5, Ortenzi 9, Cittadini 16, Rogani 3, Fi,

Taurchini, Baldelli 2, Fe. Taurchini 14, Pebole 16, Meroi 4, Casanova 6. Coach: U. Fanciullo. Ass.te:

U. Cardoni

ANZIO BASKET CLUB 78: Di Viccaro 12, M. Conte ne, Coronini, D’Alfonso 9, Pecetta 16, Camillo

2, Nardi 13, Bagni 2, S. Conte 24, Rinaldi ne. Coach: Melchiorri

Parziali: 17-22/ 16/24/ 13-13/ 29-19

Rimbalzi: Pebole 8, Casanova 4

Assist: Pebole e Cittadini 2