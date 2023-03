NewTuscia – POTENZA – Battuta d’arresto pesante per la Viterbese. La squadra di Lopez gioca bene nel primo tempo e va vicino al gol al 6′ con Marotta, che tira fuori da buona posizione. Al 33′ Jallow arriva in ritardo sul pallone e commette fallo sul portiere avversario, ricevendo il cartellino giallo. Al 43′ Devetak parte in contropiede, ma invece di servire i compagni di squadra in area, effettua un cross senza esito. All’inizio del secondo tempo fallo di mano in area lucana da parte di Sbraga, ma l’arbitro fa segno di continuare nonostante fosse vicino all’azione. A questo punto il Potenza effettua tre sostituzioni e cambia schema passando al 4-3-3. I padroni di casa passano in vantaggio al 16′ con Caturano che mette il pallone in rete dopo un servizio di Del Sole, adesso la Viterbese è in difficoltà e resta in dieci perché Jallow riceve il secondo cartellino giallo per un altro fallo sul portiere avversario. Il Potenza gioca sul velluto e segna il gol del raddoppio grazie ad un’azione personale di Del Sole. Finisce 2-0 per i padroni di casa e adesso il cammino della Viterbese diventa veramente complicato.

POTENZA Gasparini, Armini, Sbraga, Rocchi, Gyamfi (9′ st Del Sole), Cittadino (9′ st Logoluso), Steffè (9′ st Laaribi), Talia, Hadziosmanovic (39′ st Verrengia), Di Grazia, Caturano (35′ s.t. Murano). A disp. Alastra, Legittimo, Alagna, Schimmenti, Volpe.

All. Giuseppe Raffaele

VITERBESE: Dekic, Riggio, Ricci (33′ s.t. Nesta) Monteagudo, Rabiu (33′ st Ingegneri), Semenzato (27′ st Polidori), Mungp, Barillà, Jallow, Marotta. A disp. Bisogno, Chicarella, Mbaye, Marenco, Montaperto.

All. Giovanni Lopez

ARBITRO Stefano Nicolini di Brescia

RETI 16′ st Caturano, 28′ st Del Sole

NOTE: Ammoniti Mungo, Yallow , Steffè, Caturano, Del Sole. Espulso 23′ st Yallow per doppia ammonizione Angoli: 5-2 per la Viterbese. Spettatori 1.724 (6 ospiti) incasso 20.198,24 euro.