“Al presidente Rocca e alla sua squadra, a cui porgo i migliori auguri di buon lavoro, spetta un compito importante – continua Procaccini – Quello di ricostruire una Regione in grado di fornire efficienza in ambito produttivo e servizi ai cittadini, con particolare attenzione alle esigenze dei territori. In questo senso ritengo importante il lavoro di squadra che saranno in grado garantire soprattutto le donne e gli uomini di Fratelli d’Italia, un gruppo di assessori che risponde alle esigenze delle tante realtà territoriali. Ci sono i presupposti per un importante lavoro di collaborazione istituzionale, a cui fin da ora assicuro la mia piena disponibilità. Molti dei fondi e delle opportunità europee passano proprio attraverso la Regione e sarà importante attuare una forte sinergia per garantire l’equa e proficua distribuzione dei fondi destinati ai vari settori. Una disponibilità che sarà totale da parte mia in tutti i settori e che mi consentirà di collaborare sui temi legati all’ambiente, di cui sono responsabile nazionale del partito, con una cara amica come Elena Palazzo. Espressione, come me, del territorio Pontino, ma che saprà valorizzare un settore decisivo per lo sviluppo equilibrato e sostenibile dell’intera regione, così ricca di meravigliosi elementi paesaggistici”.