NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una Vigor tanto dominante quanto perdente vede allontanarsi leggermente di più il viatico ufficiale passaggio Prima Categoria (7 e non più 6 i punti da recuperare dalla vetta). A solo ed unicamente ragione al triplice fischio finale almeno sotto il punto di vista del risultato chi finalizza quasi al massimo quanto creato solo ed unicamente nei sette minuti di recupero del primo tempo (palo su colpo di testa di Wikramakarlu e reti di Rempicci e Petretti) ossia in pillole Querciaiola. Che poi nella ripresa Spolverini plasma in una fase di totale ma magistrale collettiva interdizione in cui risultano efficaci le prendifiato situazioni tattiche gestite da Rempicci, Ricci, Topi. La rete aquesiana su colpo di testa di Marras (perfetto cross di Cannavacciolo) a tre minuti dalla fine ha retrogusto amarissimo se si pensa soprattutto che tra occasioni gol e manovre di attacco il roster di Gaggi raggiunge quota 20. A qualcosa di pirotecnico in fase di creazione non si addice lucidità in fase di finalizzazione. Ne sanno qualcosa Pecci, Lanari, Sidime Bedini, Del Prete, Parrino, Marabottini, Emidi. Se poi in almeno cinque occasioni ci si mette supere Marcomigni è meglio pensarne un’altra.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

DICIOTTESIMA GIORNATA (DA SABATO 11 A DOMENICA 12 MARZO 2023)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – SSD AURORA QUERCIAIOLA SRL 1 – 2

(PRIMO TEMPO 0 – 2)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Wayas, Sidime (22 st Emidi), Bambini, Contadini, Del Prete, Marras, Lanari (15° st Saraceno), Cannavacciolo, Pecci, Bedini, Parrino (29° st Marabottini)

A DISPOSIZIONE: Sulejimani, Mencio

ALLENATORE: Gaggi

SSD AURORA QUERCIAIOLA SRL: Marcomigni, Topi, Selli, Petretti, Wikramakarlu, Natale (4° pt Corradini), Rempicci (41° st Spagna), Ingenito (26° st Vispi), Ricci (15° st Simone Gentili), Fontana, Andrea Gentili (18° st Peris)

ALLENATORE: Spolverini

ARBITRO: Maurizio Tiziani Comitato di Civitavecchia

MARCATORI: 48° pt Rempicci (SAQS), 50° pt Petretti (SAQS), 42° st Marras (APVA)

NOTE: Espulso 39° st Topi (SAQS). Ammoniti 8° pt Wikramakarlu (SAQS), 34° pt Lanari (APVA)