NewTuscia – VETRALLA – Nel recente comunicato stampa Vetralla Futura, con la solita demagogia e strumentalizzazione dei fatti, cerca di mettere in cattiva luce la concreta e fattiva operatività di questa amministrazione.

In merito alla gestione dei rifiuti urbani dimentica di aver fatto pagare ai cittadini la gestione di questo servizio a peso d’oro, dal 2017 al 2021, senza che lo stesso fosse stato erogato e di aver pagato oltre un milione di euro in più in discarica.

Tutto ciò per non aver attivato il progetto già esistente dal 2016 che avrebbe dovuto garantire oltre il 65% di raccolta differenziata con l’obbiettivo di raggiungere percentuale più alta, così come previsto da capitolato.

Vetralla Futura dovrebbe sapere che alle regole previste dal capitolato e ai relativi regolamenti debbono scrupolosamente attenersi tutti i soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio; la ditta esecutrice, il personale comunale preposto al controllo e tutta la cittadinanza al fine di mantenere pulita e ordinata la nostra città e raggiungere il massimo di Raccolta differenziata, con conseguente riduzione del pagamento della TARI.

E’ questa la preoccupazione e l’obiettivo di questa amministrazione, altro che star zitti, ed è strano che Vetralla Futura invece di segnalare eventuali inadempienze agli organi preposti si lascia andare a fantasiose analisi demagogiche e strumentali per cercare di vanificare il lavoro degli altri e dei cittadini.

Vetralla Futura per la vicenda segnalata nel comunicato stampa avrebbe dovuto sapere, per il ruolo che ricopre, che il personale comunale preposto al servizio in questione si è subito attivato per effettuare le relative verifiche di competenza, riscontrabili agli atti del comune, anziché fare chiacchere e demagogia che lasciano il tempo che trovano.

Dovrebbe sapere altresì che la percentuale di Raccolta Differenzia nell’anno 2021 è stata del 69,98% mentre nell’anno 2022, grazie all’impegno di questa Amministrazione e dei cittadini tutti, è stata del 81,10% . Le percentuali mensili nell’arco dell’anno sono puramente fisiologiche e soggette a variazioni di mese in mese.

Tutto ciò è stato sempre puntualmente riferito in Consiglio Comunale e sarebbe pertanto cosa buona e giusta che Vetralla Futura si andasse a verificare gli atti per evitare di comunicare cose inesatte.

Inoltre, questa Amministrazione per avere Vetralla sempre più pulita e raggiungere il massimo della raccolta differenziata ha lavorato e continua a lavorare sensibilizzando in tal senso tutti gli addetti del settore e i cittadini con un ottimo riscontro di collaborazione..

Si sta inoltre lavorando per emarginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti che provocano oltre ad un maggior costo a carico di tutti anche una variante sulla percentuale di raccolta differenziata.

Ci vuole una bella faccia tosta di Vetralla Futura nel criticare questa Amministrazione degli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata quando, nella passata Amministrazione che li vedeva in maggioranza, hanno prodotto risultati fallimentari nella gestione di questa città e non solo nella gestione dei rifiuti, come già confermato dal giudizio espresso dai cittadini.

Assessore All’Ambiente e Urbanistica

Giovanni Gidari