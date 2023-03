NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una solidissima Ecosantagata Civita Castellana impiega poco meno di un’ora e mezza per raccogliere 3 punti nella sfida della diciannovesima giornata del campionato di serie B, che la vede opposta alla Tomei Livorno al Palasmargiassi.

L’Ecosantagata va in campo con la squadra titolare ormai classica, composta da capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Cordano centrali con Andreini libero. Nel corso della partita ottiene spazio anche Petri.

Si parte col Livorno che mostra tutta la sua determinazione: gli ospiti hanno bisogno di punti per salvarsi e non hanno nessuna intenzione di arrendersi alla capolista senza combattere. Per gran parte del primo set i toscani se la giocano punto a punto, passando in vantaggio in più di un’occasione. Solo nella fase finale del gioco l’Ecosantagata trova la chiave per allungare leggermente e portare a casa il set con il punteggio di 25-22.

Cambio di campo con l’Ecosantagata che si porta davanti, ma il Livorno continua a lottare e resta vicino ai padroni di casa per diversi minuti. Verso la metà del set, però, i civitonici innestano un’altra marcia e a quel punto non c’è più gara: finisce 25-19 per l’Ecosantagata.

Il terzo set per l’Ecosantagata è poco più di una passeggiata di salute. I rossoblù allungano subito e conducono in porto il set senza mai permettere al Livorno di riaprire i giochi. 25-15 e l’Ecosantagata si aggiudica il match per 3-0.

Grazie a questa vittoria, Civita Castellana rimane saldamente in testa alla classifica del girone F, con 49 punti, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti per la zona playoff.

Ecosantagata Civita Castellana – Tomei Livorno 3-0 (25-22; 25-19; 25-15)

Ecosantagata Civita Castellana