NewTuscia – TUSCANIA – La Med Store Tunit Macerata è la seconda finalista della Del Monte® Coppa Italia di Serie A3. I marchigiani superano la Maury’s Com Cavi Tuscania 3-0 grazie ad un’ottima prestazione corale, dimostrando di avere grinta e caparbia nei momenti determinanti. Dopo aver vinto il primo set 19-25, Gabbanelli e compagni subiscono il rientro di Tuscania, che lotta punto su punto, ma alla fine è Macerata a trovare il guizzo vincente per portare a casa il secondo set col punteggio di 24-26. Nel terzo parziale, Tuscania prova a tenere il passo, ma Macerata vola sulle ali dell’entusiasmo e conquista la vittoria 17-25.

Tuscania scende in campo con Parisi al palleggio, opposto ad Onwelo, gli schiacciatori sono Sacripanti e Corrado, i centrali Festi e Aprile, il libero Sorgente. Per Macerata, la diagonale palleggiatore-opposto è formata dal duo Kindgard-Morelli, in banda troviamo Wawrzynczyk e Lazzaretto, al centro Luisetto e Pizzichini, il libero è Gabbanelli.

Avvio equilibrato in apertura di gara, con le due squadre che procedono testa a testa fino al break di Macerata sul 13-16, propiziato da un attacco out dei laziali. L’allungo arriva sul 17-23 ed è firmato Wawrzynczyk (due servizi vincenti consecutivi per lo schiacciatore polacco), quindi è Morelli a trovare il muro che vale il set ball (17-24). Tuscania ne annulla uno, ma la Med Store Tunit chiude alla seconda occasione 19-25.

Il secondo set è caratterizzato da break e contro break, con Tuscania che tenta a più riprese di scappare e Macerata sempre pronta a riprenderla. La situazione rimane in equilibrio per tutto il parziale ed è la Med Store Tunit a conquistare il primo set point (23-24), subito annullato dal muro tuscanese. I marchigiani non si fanno però sfuggire la seconda occasione: Morelli chiude un lungo scambio e regala ai suoi il 24-26, che significa 0-2 Macerata.

Nel terzo set, Macerata tenta subito la fuga (6-10), ma il turno al servizio di Onwelo consente a Tuscania di tornare a contatto (9-10). L’equilibrio stavolta dura poco, perché la Med Store vola sul 12-17 con un Morelli sugli scudi e allunga 15-21 grazie ad un muro vincente di Luisetto. Si chiude 17-25 per Macerata un parziale mai realmente combattuto, che consegna la vittoria e il secondo posto in finale ai marchigiani.

Sarà dunque Abba Pineto – Med Store Tunit Macerata la finale della Del Monte® Coppa Italia di Serie A3, in programma domani pomeriggio alle ore 18.00. Farmitalia Catania e Maury’s Com Cavi Tuscania giocheranno invece la finale per il 3° posto alle ore 15.00.

Flavio Gulinelli (Allenatore Med Store Tunit Macerata): “Siamo stati bravi a mantenere un livello costante di gioco, nel corso della partita siamo cresciuti in battuta, e questo ci ha dato la possibilità di ottenere dei break vincenti. Conosciamo molto bene Pineto, è una squadra forte e ha meritato di giocare la finale. Sarà una partita tosta e mi auguro che la gente di Macerata ci dia una mano e accorra anche più numerosa di questa sera.”

Gabriele Parisi (Maury’s Com Cavi Tuscania): “È stata una partita impegnativa, sapevamo del valore dei nostri avversari, che hanno avuto dalla loro anche il fattore campo. Il secondo set è stato sicuramente determinante, noi avremmo potuto essere più bravi in certe situazioni, mentre Macerata è stata più cinica nei momenti importanti. Domani ci attende comunque una Finale, entreremo in campo con l’intenzione di vincere.”

Semifinali Del Monte® Coppa Italia A3

Maury’s Com Cavi Tuscania – Med Store Tunit Macerata 0-3 (19-25, 24-26, 17-25) – Maury’s Com Cavi Tuscania: Parisi 1, Sacripanti 7, Aprile 5, Onwuelo 10, Corrado 11, Festi 11, Ruffo 0, Sorgente (L), Stamegna 0, Licitra 0. N.E. Quadraroli, Cipolloni Save, Menchetti. All. Passaro. Med Store Tunit Macerata: Kindgard 3, Wawrzynczyk 10, Pizzichini 2, Morelli 19, Lazzaretto 6, Luisetto 8, Gabbanelli (L), Gonzi 0, Margutti 1. N.E. Ravellino, Bacco, De Col, Martusciello, Paolucci. All. Gulinelli. ARBITRI: Serafin, Cecconato. NOTE – durata set: 23′, 33′, 25′; tot: 81′.

Finale 3°/4° Posto Del Monte Coppa Italia A3

Domenica 12 marzo 2023, ore 15.00

Farmitalia Catania – Maury’s Com Cavi Tuscania

Diretta YouTube Legavolley

Finale Del Monte® Coppa Italia A3

Domenica 12 marzo 2023, ore 18.00

Abba Pineto – Med Store Tunit Macerata

Diretta YouTube Legavolley