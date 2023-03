NewTuscia – BASSANO ROMANO – Nonostante sia stata trasferita con l’elisoccorso in codice rosso, la studentessa braccianese investita ieri mattina poco prima del suono della campanella dell’istituto Meucci di Bassano Romano, non sarebbe in pericolo di vita.

Sembrerebbe che la giovane sia trata colpita da un’auto una volta scesa dal pullman, riportando un forte trauma cranico, la frattura di una costola e della tibia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ronciglione, a cui sono state affidate le indagini, la polizia locale e i sanitari del 118.