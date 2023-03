NewTuscia – VITERBO – Seconda gara nella fase “ad orologio” per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che incontra stasera in trasferta il Basket Anzio. Gara difficile anche questa per i biancostellati contro un team che nella fase regolare si è classificato al terzo posto del proprio girone. Squadra ben conosciuta dalla Stella e formata da un nucleo storico di talento ed esperienza che da anni gioca un basket fatto di rapidità ed agonismo.

I viterbesi cercheranno di trovare una risposta positiva ad un momento non particolarmente felice che anche dopo la battuta d’arresto interna con la Carver li vede comunque in piena corsa per le posizioni utili all’accesso ai playoff. Servirà ovviamente una diversa concentrazione rispetto all’ultima uscita interna, ma soprattutto non potranno concedersi quei lunghi minuti di pausa che sono stati in troppe occasioni molto dannosi contro avversari che hanno dimostrato di possedere tutte le caratteristiche per approfittarne.

La dirigenza si aspetta quindi una grande reazione dall’intero roster che andrà in campo ed in particolare una partita giocata con quella voglia, quello spirito e quella convinzione che hanno permesso alla Stella Azzurra di cogliere nel recente passato stagionale successi importanti su campi estremamente difficili.

Palla a due alle ore 18,30 sotto la direzione di Ciaccioni di Campagnano di Roma e Venditti di Roma.

