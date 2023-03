NewTuscia – VITERBO – Sabato 11 marzo 2023 – L’olio Evo dell’Alto Lazio si conferma ancora una volta il prodotto principe delle province di Viterbo e Rieti. E’ quanto sancito oggi a Roma nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori di “Premio Roma Evo”, XXX Concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva del Lazio.

Il Concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, in collaborazione con Agro Camera, la Regione Lazio, le associazioni di categoria di settore e le altre Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti-Viterbo.

Per il Sabina Dop, l’Azienda agricola Collearcone di Montopoli di Sabina (RI) ha conquistato il primo posto nella categoria “Fruttato leggero” con l’etichetta “Collearcone”, mentre per quanto riguarda il Canino Dop, sul podio troviamo per la categoria “Fruttato intenso” l’Oleificio sociale Cooperativo di Canino sca (primo classificato con “Canino Dop” che concorrerà anche nell’ambito dell’Ercole Olivario) e l’Azienda agricola Laura De Parri di Canino (VT) (seconda classificata con il suo “Cerrosughero”); per la categoria “Fruttato medio” l’Azienda agricola Mazzi Mirella di Ischia di Castro (VT) (prima classificata con “Oleum Aeternum”) e l’Olivicola di Canino soc. agr. Cooperativa a r.l. (secondo posto con il “Canino Dop”); per la categoria “Fruttato Leggero” il Frantoio Gentili srl di Farnese (VT), primo classificato con “Dop Canino Gentili”. Per la Tuscia Dop tre le imprese premiate: per il “Fruttato intenso” la Soc. Agr. Colli Etruschi soc. coop di Blera (VT) con “Evo Dop Tuscia”, per il “Fruttato medio” l’Azienda agricola Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia di Canino con il “Dop Tuscia” e per il “Fruttato leggero” la Soc. Agricola Sciuga s.s. di Montefiascone (VT) con “Il Molino”. Per la categoria “Extra Vergine” primo premio per il “Fruttato Medio” all’Oleificio sociale Cooperativo di Canino sca, che andrà anche al concorso “Ercole Olivario”. Al concorso nazionale Ercole Olivario sarà in gara anche il Frantoio Cioccolini s.r.l. di Vignanello (VT) con il “Caninese Monocultivar”.

La APPO soc. Coop Agricola di Viterbo con i suo “Olio di Roma Igp” ha portato a casa il premio per la Migliore Confezione “Premio Tonino Zelinotti”, premio istituito con l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche che una bottiglia e soprattutto una etichetta, devono avere non solo sotto il profilo squisitamente estetico, mentre l’Olivicola di Canino soc. agricola cooperativa arl ha conquistato il premio “Grandi Mercati” attribuito all’olio per il cui lotto in concorso viene dichiarata una disponibilità pari almeno a 80 hl ritenuto di particolare interesse per i mercati nazionali ed esteri. Nella Tuscia anche il “Premio Giovane Imprenditore”, consegnato all’Azienda agricola Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia e il “Premio della Critica”, andato all’Oleificio sociale cooperativo di Canino sca, assegnato da uno speciale gruppo di assaggio – costituito da alcuni nomi del giornalismo di settore – che ha degustato, alla cieca, gli oli ai vertici della classifica per ciascun territorio, decretando quello ritenuto migliore.