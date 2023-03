NewTuscia – ARRONE – Un primo gruppo di appuntamenti primaverili del Festival che prosegue la lunga tradizione di concerti d’organo e musica antica cominciata nel 1995.

Quattro concerti pomeridiani, sempre alle ore 16, vedranno protagonisti i musicisti dell’Accademia Hermans in un progetto musicale che segue un filo conduttore incentrato sulla figura di Antonio Vivaldi, la sua musica e l’influenza che ha avuto sulla musica barocca in Europa, in particolare nello stile di Johann Sebastian Bach.

Il Festival si apre all’Antico Convento di San Francesco ad Arrone, sabato 18 marzo, con i solisti dell’Accademia, seguirà l’appuntamento con il M° Fabio Ciofini al prestigioso organo W. Hermans di Collescipoli domenica 19 marzo. Per la prima volta il Festival si sposterà a Narni, sabato 25 marzo, con un concerto per quattro solisti, coro e orchestra che avrà luogo nella Chiesa Cattedrale di San Giovenale. Con l’ultimo appuntamento si tornerà ad Arrone sabato 1° aprile con due solisti dell’Accademia Hermans, Alessandra Montani al violoncello insieme a Fabiano Merlante alla tiorba ed arciliuto.

HERMANS FESTIVAL è ideato e curato dall’Accademia Hermans in collaborazione con l’Associazione Hermans Festival e il Comune di Arrone; è realizzato con il contributo della Fondazione Federica e Brunello Cucinelli, della Fondazione CARIT e Regione dell’Umbria e il patrocinio dei comuni di Terni e Narni.