NewTuscia – VITERBO – L’Università della Tuscia e la Diocesi di Viterbo hanno siglato un importante accordo per favorire lo sviluppo umano integrale, l’economia sostenibile e inclusiva, la salvaguardia degli ecosistemi, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e molte altre tematiche di interesse comune.

La firma è avvenuta in occasione di una cerimonia ufficiale all’apertura del convegno intitolato “La questione ambientale oggi, per un’ecologia integrale”, organizzato dall’istituto filosofico-teologico San Pietro di Viterbo presso l’Aula Magna dell’ateneo, dove Francesco Orazio Piazza, vescovo di Viterbo, ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Uomo e creato, sviluppo e responsabilità”.

L’accordo prevede la collaborazione tra l’Università della Tuscia e la Diocesi di Viterbo su una serie di temi di interesse comune, tra cui lo sviluppo umano integrale, l’economia civile e l’etica sociale, la salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali, la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, il benessere e la sicurezza della comunità locale, l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione sociale, lo sport, la cultura digitale e i nuovi linguaggi, la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani in ambito sociale, la collaborazione sui temi d’interesse artistico e archeologico e le tematiche scientifiche.

“Il nostro obiettivo è quello di favorire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, promuovendo la cultura dell’inclusione, dell’etica e della responsabilità sociale. L’uomo è al centro di questo accordo, la sua dignità e il suo sviluppo integrale sono l’obiettivo principale che ci anima. Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le comunità possiamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che rispetti l’ambiente, valorizzi il patrimonio storico e culturale e favorisca l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla vita della comunità”, ha dichiarato il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza durante la cerimonia di firma.

“La Diocesi di Viterbo è un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, con il suo impegno per la promozione del dialogo e del benessere delle persone. Siamo entusiasti di lavorare insieme per contribuire alla crescita del nostro territorio e delle sue comunità”, ha dichiarato il rettore Stefano Ubertini.

In particolare, l’accordo prevede la promozione di attività di ricerca congiunte, la realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, l’organizzazione di eventi e attività sportive e culturali, e la realizzazione di iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla vita della comunità.

L’accordo quadro rappresenta un importante passo avanti per la collaborazione tra le istituzioni accademiche e le comunità locali, un modello per future collaborazioni volte a favorire lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre comunità.