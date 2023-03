NewTuscia – TUSCANIA – Final Four Coppa Italia A3.

Maury’s Com Cavi Tuscania in campo sabato alle 20 con i padroni di casa della Med Store Tunit Macerata.

Ultimi preparativi al Banca Macerata Forum dove nel week end si giocherà la Final Four della Del Monte Coppa Italia di Serie A3. Dopo la gara d’esordio alle 17 tra Farmitalia Catania e Abba Pineto sarà la volta, alle 20, della Maury’s Com Cavi Tuscania che se la vedrà con i padroni di casa della Med Store Tunit. Due squadre, queste ultime, che arrivano in piena forma all’appuntamento: Tuscania dopo il convincente 3/0 rifilato in casa a Ortona, Macerata dopo le vittorie su Mirandola e Montecchio Maggiore.

“Arriviamo a questa Final Four con grande consapevolezza dei nostri mezzi -spiega coach Sandro Passaro. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per conquistarci questa semifinale. Sarà molto importante avere una buona dose di pazienza, grande determinazione e aggressività. Per noi è un onore rappresentare Tuscania in questa competizione e vogliamo giocarcela fino in fondo”.

“Orgogliosi di essere tra le quattro squadre che si contenderanno questo ambito trofeo della Coppa Italia -gli fa eco il capitano Alessandro Sorgente. Una possibilità che ci siamo guadagnati sul campo esprimendo il nostro grande potenziale che stiamo cercando di tirare fuori dal 10 agosto quando è iniziata questa stagione. Andremo a Macerata con chiari obiettivi cercando di fare il meglio possibile, rappresentando noi stessi e soprattutto la città di Tuscania per regalare ai tifosi una grande gioia”.

Probabile formazione della Med Store Tunit Macerata: Kindgard in regia con Morelli opposto, Wawrzynczyk e Lazzaretto di banda, al centro Luisetto e Pizzichini, capitan Gabbanelli libero.

Si gioca alle 20, prevista la diretta YouTube sul canale Legavolley

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici